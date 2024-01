Trabalhador que ajudava na organização de evento da virada de ano é vítima de choque elétrico

Dois trabalhadores ficaram feridos na tarde do último sábado, 30, após um deles ter sofrido choque elétrico na montagem do palco para a festa da virada de ano que acontecerá ao lado da Catedral, em Maringá.

A vítima trabalhava na estrutura, quando recebeu a descarga de 220v. Um amigo que estava ao lado cumpriu com o protocolo de segurança e conseguiu soltar a vítima da estrutura metálica.

Equipes da Guarda Municipal que estavam nas proximidades prestaram os primeiros socorros juntamente com os demais funcionários da empresa. Socorristas do Siate e Samu foram acionados e rapidamente chegaram ao local.

O rapaz que sofreu a descarga elétrica foi levado ao hospital para uma melhor avaliação. Já o funcionário de 24 anos que ajudou o amigo no momento do choque sofreu uma fratura na altura do ombro. (inf André Almenara)