Vergonha dessa empresa que só visa lucro chamada VIAPAR

Com apoio de força policial, uma equipe da Viapar fechou definitivamente nesta manhã, 17, um dos acessos à Estrada Terra Roxa, alvo de disputa entre a pedagiadora e marialvenses e mandaguarienses, que agora perdem a chamada Tarifa Zero, que permitia aos moradores não pagar o pedágio. Com o bloqueio, os motoristas conseguem entrar na estrada, mas não conseguem sair. As informações são do Portal Agora.

Aa 2ª Vara Federal de Maringá atendeu o pedido protocolado pela Viapar, que permitia o bloqueio da via. A derrota nos tribunais ocorreu após a gestão pública não conseguir negociar com a concessionária para manter a rota alternativa aberta. “Sendo assim, a partir deste momento, Mandaguari perde uma de suas maiores conquistas, esta que foi totalmente popular. Mais de 35 mil pessoas que abraçaram a causa, onde a presença de deputados e gestores se mostrou desnecessária”, diz o texto.