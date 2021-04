Vídeo mostra ação de diretor do Sindicato dos Motoristas impedindo saída de ônibus

Um vídeo gravado hoje, 8, na garagem da TCCC mostra que o vice-presidente do Sinttromar impede a saída do ônibus, ordena a retirada na chave e somente devolve quando o motorista percebe a falta dela, e outro sindicalista ordena o retorno do ônibus para o interior da garagem. Trata-se do mesmo sindicato que teve diretor preso acusado de incendiar ônibus na garagem de Sarandi. A ação aconteceu horas após o sindicato ter firmado termo junto ao Ministério Público do Trabalho, junto a representantes do município e da concessionária. (inf Angelo Rigon)