Bar de Fish & Chips prepara lançamento para Maringá

A rede Sirène Fish & Chips, considerada a maior do segmento na América Latina, teve origem na cidade de Curitiba, no ano de 2016, e hoje foca na expansão da marca para o interior do Estado e para as demais regiões do país. Agora, no próximo mês de dezembro, a rede desembarca em Maringá, com inauguração prevista para o dia 03.

“Com muita dedicação, conseguimos desenvolver um projeto que mudou como as pessoas se relacionam com a comida de rua. Trabalhamos com ingredientes frescos de extrema qualidade sem deixar de oferecer preparos com preços acessíveis. Essa combinação tem dado certo e tenho certeza que será um grande sucesso entre os jovens maringaenses”, comenta Raphael Umbelino, sócio fundador da rede Sirène Fish & Chips.

No Sirène Inga, o público terá a oportunidade de saborear com praticidade o incrível Fish n’ Chips que está conquistando o Brasil, servido em quatro tamanhos com peixe frito empanado e batatas deliciosas. Existe a possibilidade, também, de pedir um cone só com peixe frito empanado (Só Fish) ou só com batatas rústicas (Só Chips). O empreendimento oferece ainda o Sandufish, preparado com peixe empanado, pão baguete, cebola caramelizada, molho tártaro e rúcula.

Propondo uma harmonização completa, a casa trabalha com várias opções de chopes artesanais, fornecidos por algumas das principais cervejarias do Brasil, além de drinks clássicos e cocktails autênticos, criados pelo bartender Igor Bispo, entre eles o Mango Spicy, que leva rum, suco de abacaxi, suco de limão e monin spicy mango, e o Ocean Breeze, preparado com vodka, suco de laranja, limão, monin maracujá, grenadine e tônica.

A nova unidade do Sirène Fish & Chips será inaugurada no dia 03 de dezembro, na Rua Princesa Isabel 170, Zona 04.