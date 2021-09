Bar de Maringá passa a atender só quem está vacinado

‘Em prol da diminuição de circulação do vírus e da preservação da vida’, a partir desta sexta-feira a Caverna 128, localizada na avenida Herval 128, só atenderá quem apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19 – seja a primeira dose, duas doses ou dose única. O local é tem no cardápio cervejas, chopes e beliscos, e abre todos os dias, ao som de muito rock’n roll e seis torneiras de chope artesanal. O atendimento somente será feito a quem apresentar a carteira de vacinação ou tiver o aplicativo Conect SUS.

A (boa) notícia foi colocada nas redes sociais da Caverna nesta tarde. Entre as justificativas, o fato de a pandemia ainda ser uma realidade, com novas variantes, que ainda não quem não respeite normas e protocolos e de que na equipe de trabalho há quem possua comorbidades. “Se o seu grupo já passou e você não se vacinou, fique em casa ou procure outro estabelecimento. Além disso, permanece obrigatório o uso de máscaras dentro do estabelecimento ou caso não esteja consumindo, sem exceções. Se você gosta da Caverna, é nosso cliente ou amigo de longa data, tenho certeza que compreenderá. Se vacinem, usem máscara e não aglomerem. Agradecemos a compreensão de todos! VIVA O SUS e Fora Bolsonaro”, encerra. (inf Angelo Rigon)