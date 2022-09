Bar do Urso chega em Maringá: Primeira cidade na região sul do país a receber bar da cervejaria Colorado

O Bar do Urso, da Cervejaria Colorado, acaba de chegar à região Sul do País e será inaugurado no próximo dia 26 de agosto na cidade de Maringá (PR). Localizado no bairro Jardim Copacabana, em um imóvel amplo de 300m², a casa do urso mais querido entre os cervejeiros tem capacidade para 125 pessoas, trazendo a experiência mais completa, que além de programação musical, oferece cervejas, chopes e um cardápio harmonizado em um ambiente descontraído e animado.



No Bar do Urso Maringá, os amigos do urso contam com seis taps de onde saem os chopes tradicionais da Colorado como Ribeirão Lager, Appia, Indica e Demoiselle (chopes a partir de R$9,90, 350ml). E, com exclusividade, o bar ainda conta com as criações sazonais como os rótulos especiais em sua linha Brasil com S, as já famosas Murica (suavidade de Cream Ale mais graviola), Nassau (White IPA com maltes de trigo e caju) e Eugênia (White IPA com a fruta Uvaia), além das cervejas mais premiadas da Colorado.

Além de muito chope fresco, no cardápio do Bar do Urso: Bolinho de Couve-Flor com Gorgonzola (R$ 37,90), Pão de Queijo Frito (R$ 34,90), Bolinho Macaxeira com Bacalhau (R$ 39,90), Dadinho de Tapioca (R$39,90), Bolinho Macaxeira com Carne Seca (R$ 39,90), Bolinho de Feijoada (R$ 39,90), Batata Rústica (R$ 29,90), Batata com Queijo e Bacon (R$ 34,90), Isca de Tilápia (R$ 47,90) Tiras de Frango (R$ 42,90), Torresminho (R$ 35,90), Contrafilé (R$ 59,90), Picanha (R$ 59,90).

Há opções também de entradas, pratos e porções para compartilhar como o Combo do Urso – uma opção de carne e uma linguiça servidas com molho, farofa, mostarda da região e batata rústica (R$ 109,90); Contra Filé na Chapa – com 500g de contra filé servido com molho, farofa e batata rústica (R$ 65,90), Entrecot na Chapa – com 500g de entrecôte, servido com molho, farofa e batata rústica (R$ 65,90), Picanha na Chapa – com 500g de picanha, servido com molho, farofa e batata rústica (R$ 75,90), Linguiça com Bacon, Requeijão e cerveja – servido com molho farofa, mostarda da casa e batata rústica (R$ 59,90), Linguiça com pimenta biquinho – servido com molho farofa, mostarda da casa e batata rústica (R$ 59,90), Linguiça com Provolone – servido com molho farofa, mostarda da casa e batata rústica (R$ 59,90) e Costela suína com molho de tomate com cerveja – servido com batata rústica (R$ 65,90), entre outras delícias.

Bar do Urso Maringá

Av. Herval, 3286 – Jardim Copacabana

Horário de Funcionamento:

Terça a quinta: das 17h às 23h

Sexta e sábado: das 17h às 23h59

Domingo: das 15h às 22h

Informações e contato: (44) 92002 1938