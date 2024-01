BBB 2024 tem mais um maringaense 22 anos depois de reality estrear na TV

A atriz Helena Louro participou da primeira temporada do Big Brother Brasil, reality show que foi exibido de 29 de janeiro a 2 de abril de 2002, apresentado por Pedro Bial e Marisa Orth e dirigido por José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho. Louro, que foi a quinta eliminada e hoje reside em São Paulo, foi a primeira maringaense a participar do BBB, que depois de 64 dias terminou com a vitória do dançarino Kleber Bambam.

Na sexta-feira a TV Globo anunciou os integrantes do BBB 24, e um deles também é de Maringá é o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, do BBB 24, que perdeu uma perna em acidente de moto na cidade. Ele foi apresentado ao esporte por Terezinha Guilhermina, mineira que chegou em Maringá em 2008, tornou-se medalhista paralímpica e ficou conhecida como a cega mais rápida do mundo e abriu um instituto com seu nome.

Vinícius diz que entra no BBB pelo prêmio e não pela fama. “Para aposentar minha mãe e dar uma condição de vida melhor para a minha filha. Hoje ela tem uma condição boa, não tenho o que reclamar. O esporte me proporcionou isso”, disse ele

Outros dois maringaenses participaram do Big Brother Brasil: o hoje DJ Elieser Ambrósio, natural de São Jorge do Ivaí e formado em Agronomia pela UEM, e que esteve nos BBB 10 e 13. O modelo Rodrigo Gomes, nascido no distrito de Iguatemi, participou do BBB em 2011. Rodrigão tinha sido eleito Mister Paraná e disputou o Mister Brasil no ano seguinte.

Por duas vezes o BBB teve duas edições num mesmo ano (2002 e 2003) e depois passou a ser anual. A edição 2024 estreia amanhã na TV Globo logo depois da novela “Terra e paixão”, por volta das 22h25, segundo a grade oficial da emissora. (inf Angelo Rigon)