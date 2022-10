Cicloturismo: inscrições estão abertas

Com o objetivo de promover o turismo rural e integrar as cidades da região, a Secretaria de Assuntos Metropolitanos abriu hoje as inscrições para a 3ª Etapa do Circuito Metropolitano de Cicloturismo de Maringá. O evento será realizado em 11 de dezembro, com concentração às 7h em frente ao Shopping Paraná Moda Park. Para se inscrever, é necessário doar uma cesta básica que será destinada às entidades assistenciais cadastradas no Provopar.

O evento vai integrar as cidades de Maringá, Ourizona, São Jorge do Ivaí e Floraí, e prevê 50 quilômetros de percurso. A ação terá café da manhã, placas para identificação das bicicletas, pulseiras para os atletas, seguro atleta, apoio com carros e motos, pontos de hidratação durante todo o percurso com frutas, água e suco, além de camiseta oficial e medalha de participação.

“Nosso objetivo é integrar a população e as cidades participantes, trabalhando o turismo regional, rural e urbano e, ao mesmo tempo, focando no esporte, lazer e recreação, visto que o evento não é uma competição. Além disso, a ação vai contribuir com dezenas de entidades, por meio da entrega das cestas básicas ao Provopar”, explica o secretário da Ametro, Fausto Eduardo Herradon.

No total, há 500 vagas disponíveis para participar da 3ª Etapa do Circuito Metropolitano de Cicloturismo de Maringá. Para se inscrever é necessário fazer o cadastro na plataforma (aqui) e realizar a doação de uma cesta básica com, no mínimo, 15 itens, em até dez dias úteis, para que a participação seja validada. A cesta deve ser entregue no térreo do Paço Municipal.