Clube do Vinil faz edição 58 no Mercadão

No próximo sábado (12) o Clube do Vinil de Maringá (CVM) estará no espaço do DKNs Sports Bar, no Mercadão de Maringá (avenida Prudente de Morais, 601), entre 10h e 19h, entrada gratuita. O evento terá discos de vinil, livros, decoração, artesanato, acessórios e discotecagem do DJ Edson Laars. Essa será a 58ª edição da feira de discos e bazar cultural.

O Clube do Vinil de Maringá tem discos da Gal Costa, Rolando Boldrin e do Nazareth (cujo vocalista Dan McCafferty morreu essa semana). Boa oportunidade de conseguir discos dos artistas que faleceram recentemente e ter boas lembranças desses talentosos músicos.

E também vários lançamentos. Como:

• Artic Monkey – “The car”

• Pixies – “Doggerel”

• Krisium – “Morten solis”

• Ghost, “Impera”

• Cannibal Corpse, “Violence Unimagined”

• Off – “Free LSD”

• Flogging Molly – “Anthem”

• Ratos de Porão – “Nekropolítica”

Segue a agenda com os últimos eventos de 2022:

• 12 de novembro – Clube do Vinil de Maringá, no DKNs, no Mercadão de Maringá

• 3 de dezembro – Feira Nacional Curitiba Vinil, na A Travessa, em Curitiba

• 10 de dezembro – Feira Vinyl Club, na Frederico Cervejas, em Ponta Grossa

INSTAGRAM: @clubedovinildemaringa