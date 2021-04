Em Brasília, Flamengo e Palmeiras decidem Supercopa

Chegou a hora de descobrir quem vai ser o #SupercampeãodoBrasil! Neste domingo, em Brasília, Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela Supercopa Kia 2021. A bola rola às 11h no Estádio Nacional Mané Garrincha, em partida com transmissão para todo o país da Rede Globo e do Sportv.

A Supercopa Kia 2021 será a primeira final nacional entre Palmeiras e Flamengo. Em toda a história, os dois clubes só se enfrentaram uma vez em uma decisão de título: na Copa Mercosul de 1999, vencida pelo Fla. Mas a falta de decisões entre eles não diminui a crescente rivalidade entre Flamengo e Palmeiras.

Nos últimos anos, os clubes se destacaram como dois dos mais fortes de todo o país. De 2015 para cá, o Palmeiras venceu a Copa do Brasil (2015 e 2020) e o Brasileirão (2016 e 2018) em duas oportunidades cada, além de conquistar a Conmebol Libertadores em 2020. Já o Flamengo, além da Copa do Brasil vencida em 2013, embalou uma sequência de títulos nas últimas duas temporadas, que incluem: o bicampeonato do Brasileirão (2019 e 2020), a Conmebol Libertadores (2019), a Recopa Sul-Americana (2020) e a Supercopa do Brasil (2020). (inf orlando Gonzales)

Supercopa Kia 2021

Flamengo x Palmeiras

Data: 11/4, domingo

Horário: 11h

Transmissão: Rede Globo e Sportv