Fundo de investimento canadense compra a Aldo Solar

Um fundo de private equity da canadense Brookfield Asset Management adquiriu 100% da Aldo Solar, a maior distribuidora de geradores solares do Brasil. O valor da negociação, que será fechada no final do mês, não foi divulgado mas o fundo de investimento, em empresas não listadas na bolsa teria entre R$ 26 bilhões e R$ 40 bilhões sob gestão no país e R$ 40 bilhões sob gestão no país. O novo controle será oficializado a partir do primeiro dia de setembro. A informação foi dada ontem por Pedro Arbex, do site Brazil Journal, e foi confirmada em mensagem encaminhada ontem a colaboradores por Aldo Teixeira Pereira.

A Brookfield, cujo CEO no Brasil é Luiz Ildefonso Simões Lopes, opera em setores como infraestrutura, energia renovável, imobiliário, recursos sustentáveis e private equity. A Aldo nasceu há 40 anos numa Kombi e hoje é uma das 500 maiores empresas brasileiras, tendo faturado no ano ano passado R$ 1,6 bilhão, atuando na compra de vários componentes que fazem parte de um gerador solar, como fazia com componentes eletrônicos na área de computação. Depois ela monta esse kit e vende para milhares de revendedores e instaladores pelo Brasil; mais de 160 mil deles já foram vendidos, um terço de todos os geradores solares instalados em residências no país. A empresa tem mais de 11 mil clientes e 70% de suas vendas são pela internet; nos últimos anos distribuiu mais de R$ 20 milhões por meio da PLR – Participação nos Lucros e Resultados.

A mensagem informa que a Aldo, “depois de inúmeros estudos, acaba de assinar um acordo com a Brookfield Business Partners, um fundo canadense com mais de 120 anos de história no Brasil e com mais de U$ 660 bilhões de ativos e atuando em mais de 30 países. A Brookfield e a Aldo têm perfis voltados para sustentabilidade e energias renováveis, e por meio de grandes investimentos, realizarão todos os aportes necessários para que a Aldo Solar, sem dúvida alguma, dobre de tamanho nos próximos dois anos. (…) Todos os acordos já firmados serão mantidos, não haverá mudanças significativas e sim grandes melhorias e fortalecimento da empresa. Isto ocorre graças a uma preocupação que sempre existiu em conduzir os negócios com máximo profissionalismo e transparência o que fornece à Aldo um sistema de gestão alinhado com as melhores práticas mundiais.” (via Maringá News)