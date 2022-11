Grêmio é campeão da Terceirona

O Grêmio de Esportes Maringá, detentor do último título de campeão estadual no futebol regional (1977), sagrou-se neste sábado campeão paranaense de Terceira Divisão, após retomar atividades após 26 anos. No primeiro jogo com o Patriotas, em Curitiba, houve empate em 1 gol, e ontem a decisão foi no Estádio Willie Davids.

Os gols foram marcados por Igor Villella aos 7 minutos e por Cristiano aos 30. No segundo tempo, o goleiro Eugênio ainda pegou pênalti. Mais de 3 mil pessoas assistiram ao jogo. O Galo do Norte, que tem Claudemir Sturion como técnico, terminou a competição com a melhor campanha. Foram 16 jogos, com 12 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. No total a equipe fez 41 gols vezes e teve Cristiano como artilheiro do campeonato.