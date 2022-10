Neste sábado, 22, tem festa de Halloween no bar da Cervejaria Araucária (na praça Rocha Pombo, 248, centro de Maringá). O bar abre às 18h e o som começa às 19h.

O DJ Andye Iore preparou um set especial com muito 80s, garage, gothic, alternativo, pos punk e pop rock. Muitas músicas que tocavam no radio ou tinha vídeos em alta rotação na MTV – ou seja, muitos sons que todo mundo já curtiu um dia. E fica melhor com as saborosas e premiadas cervejas da Araucária. Entrada gratuita.