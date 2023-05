Acontecerá em 22 de setembro, a partir das 19h30, um evento beneficente do Instituto Acim em prol do Instituto Maringaense de Autismo.

Será na Vivaro Eventos e haverá jantar, leilão e show sertanejo, com quatro horas de música. Os convites estão à venda no departamento Institucional da Acim, ao custo de R$ 250,00 (bebidas inclusas).