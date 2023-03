Maringá Food Festival etapa Hambúrguer começa nesta semana

Vai começar no próximo dia 9 de março (quinta-feira) mais uma edição do festival de hambúrguer Maringá Food Festival. Até o dia 26 de março, o público poderá provar as criações tanto presencialmente, no próprio estabelecimento, quanto no sistema delivery.

Serão 22 criações que vão disputar os títulos de melhores hambúrgueres de Maringá em duas categorias, popular e profissional, neste que já é reconhecido como o maior festival de hambúrguer do País. O cardápio do festival tem preço único de R$ 42 e os hambúrgueres vão com uma porção de acompanhamento.

Durante todo o período do festival, o público também terá a oportunidade de provar a sobremesa oficial desta edição – um pote de açaí de 200 ml – e uma Fanta, além de outros mimos, baixando aplicativo Lupper e resgatando os inúmeros cupons

Todas as receitas foram desenvolvidas exclusivamente para o concurso e serão avaliadas pelo público e por Marcos Vigorito, idealizador do Guia do Hambúrguer e parceiro do festival desde a primeira edição. Nos dias 25 e 26 de março, ele irá percorrer os estabelecimentos participantes da competição para provar as receitas e definir os vencedores.

Realizado desde 2019 pela Bússola Eventos, o Maringá Food Festival tem entre seus patrocinadores grandes players do mercado de food-service como Ultraçaí, Canção Alimentos, Fanta, Eisenbahn e Soeto. O evento tem como hotel oficial o Deville e, gráfica, a Boaventura.

O Maringá Food Festival tem apoio institucional da Abrasel Noroeste PR, do Maringá Convention & Visitors Bureau e da Prefeitura Municipal. Novo parceiro da marca, o Lupper é o aplicativo oficial do evento.