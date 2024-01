Mudança no dial

A Agência Nacional de Telecomunicações autorizou a execução de serviço de radiodifusão sonora em Frequência Modulada, em atos publicados no Diário Oficial da União. No Paraná, a Gerência de de Outorga e Licenciamento de Estação, comandada por Renato Sales Bizerra Aguiar, autorizou a Rádio AM Banda 1 Ltda., de Sarandi, a mudar para FM.

Das rádios regionais, é uma das últimas a fazer a migração obrigatória para a FM. A Banda 1 pertence à família do deputado federal Padovani, mas circula que a atual direção deverá mudar após a migração, já que os custos mensais de um possível arrendamento não seriam atrativos.

A migração foi determinada em 2013 e o prazo determinado por decreto naquele ano terminou em 31 de dezembro de 2023. (inf Angelo Rigon)