Mundo Animal lança combo exclusivo com brinquedo

De olho na fatia do mercado dos grandes players do segmento de alimentação, a Mundo Animal, rede de lanchonetes temáticas, lança, no dia 30 de julho, o seu combo com o tradicional trio: hambúrguer, batata frita e brinquedo. O kit, que ganhou o nome de “Alegria da Selva”, tem como objetivo expandir o leque de atrativos da franquia. A expectativa é vender cerca de 40 mil combos no mês de lançamento nas 40 lojas da rede no Brasil. O preço fixado, válido para todas as unidades, será de R$ 29,90. O cliente também poderá comprar o brinquedo avulso, no valor de R$ 23,90. O combo é composto por um lanche com hambúrguer de 100g, uma porção de batatas fritas de 70g e um brinquedo colecionável exclusivo que poderá ser escolhido entre quatro modelos, que, na primeira campanha, trará o tema Hello Kitty & Amigos.

“O ‘Alegria da Selva’ é um produto extremamente importante para a Mundo Animal. Ele foi desenvolvido para nos conectar e fidelizar ainda mais os nossos pequenos desbravadores, levando até eles alegria e diversão”, diz Gisele Vam Beck, diretora de marketing da M&A Franchising.

O kit será disponibilizado para consumo nas lojas e delivery. “Diariamente, recebemos muitas crianças em nossas unidades. Desenvolver um produto especialmente para elas é uma forma de valorizar e agradecer a esse público tão fiel à nossa marca. Não temos dúvida que alegraremos muitas crianças por esse Brasil”, garante Gisele.

Hello Kitty & Amigos

Tendo como mote diversão, cor, alegria e magia, a franquia traz a Turma da Hello Kitty na primeira coleção de brinquedos colecionáveis do “Alegria na Selva”. A personagem terá a companhia de mais três amigos: Badtz Maru, um pinguim muito radical; do sapinho Keroppi; e do gato Chococat, que tem esse nome inspirado em seu nariz de chocolate. A Arena Publicidade, empresa especializada em marketing promocional, produto, trade e eventos com marcas licenciadas, foi a escolhida pela Mundo Animal para a criação e produção dos brinquedos, enquanto os direitos de uso da marca Hello Kitty & Amigos foram adquiridos junto à Sanrio Brasil, proprietária dos direitos da marca.

Expansão

O novo produto entra no cardápio da rede em um momento de plena expansão da marca pelo Brasil, que possui unidades em Curitiba, Maringá, Ponta Grossa e Toledo. Mesmo em período de pandemia, há a previsão de mais 15 aberturas até o final de 2021. Ele se junta aos carros-chefes da lanchonete, como o “batatão”, e o pocket show da mascote Leonel, atrativos que visam trazer a melhor experiência para o cliente, segundo a marca.

“Todos os atrativos criados na Mundo Animal têm o propósito de encantar, divertir e causar emoções. Um produto especial para a criançada fortalece ainda mais nosso propósito. O combo ‘Alegria da Selva’, como o próprio nome já diz, surgiu para alegrar os pequenos fãs da marca e, a cada nova campanha que vier, novas alegrias serão compartilhadas”, completa a diretora de marketing.

Sobre a Mundo Animal

A primeira lanchonete da rede surgiu em 2011, em Capão da Canoa (RS), criada pelo empresário Ari Andrade da Silva, atual sócio-diretor da franqueadora. Observando a satisfação dos licenciados e tendo feita a validação do negócio, a empresa se tornou franqueadora em outubro de 2018, passando a se chamar M&A Franchising, quando também mudou o seu quadro societário. Chegaram Marcos Gundel, atual sócio administrador da M&A Franchising, e Jian Lorenzetti, sócio e diretor de Implantação. Os três sócios, em conjunto com a diretora de Marketing, Gisele Vam Beck, deram início a um projeto de reformulação de marca. Uma das prioridades no novo modelo de negócio foi garantir que a Mundo Animal se consolidasse como uma rede com o mesmo padrão de qualidade em todas as suas franquias, oferecendo o melhor tanto aos clientes quanto aos seus investidores. O objetivo da Mundo Animal é se tornar a maior rede no segmento de lanchonetes temáticas do Brasil até o final de 2021.

