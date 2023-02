No auge da carreira, Anitta encerra sua turnê de Carnaval em Curitiba

Indicada ao maior prêmio da música mundial em 2023, o Grammy Awards, a cantora Anitta desembarca em Curitiba neste domingo, dia 12 de fevereiro, para encerrar a turnê “Ensaios da Anitta”, maratona de shows que faz parte do projeto de Carnaval da artista. Os últimos ingressos estão à venda com preços a partir de R$ 250, na plataforma Ingresse. A produção local fica por conta da CWB Brasil.

Com o tema “Guerreiras”, o evento, que já passou por Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Brasília e Florianópolis – Jurerê, começou em janeiro e chega ao fim com um show histórico na capital paranaense. “Esse tema festeja e enaltece as mulheres poderosas do passado e do presente. Homenagearemos as mulheres fortes que fizeram e fazem história, que nos inspiram e nos levam pra frente. Nunca fizemos um Carnaval tão grande. Eu amo! Estou muito animada”, destaca Anitta.

Os “Ensaios da Anitta” são parte do projeto “Carnaval da Anitta”, que chega a reunir 12 mil pessoas por show. Para a temporada de 2023, a “Girl From Rio” recebe no palco vários convidados especiais. Para o show em Curitiba, o grupo de pagode Di Propósito já é uma das atrações confirmadas.

Em 2023, a hashtag #YesNósTemosAnitta – em referência à marchinha carnavalesca “Yes, Nós Temos Bananas”, eternizada por Carmen Miranda – é o lema dos “Ensaios da Anitta”, que retornam para celebrar a festa mais brasileira do ano. Tudo isso em shows comandados pela cantora que consolidou sua carreira internacional, mas que é do Brasil.