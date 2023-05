Padre lança single na feira

O padre Reginaldo Manzotti reuniu mais uma vez uma grande multidão de pessoas ao se apresentar na 49ª Expoingá, 9, no parque de exposições. Para surpresa do público, ele ainda aproveitou a noite para lançar o seu mais novo single: “Meu Deus eu Creio”, disponibilizado ontem em todas as plataformas digitais.

A noite foi de louvor, começando por uma missa celebrada conjuntamente pelo sacerdote com o arcebispo metropolitano de Maringá, dom Frei Serverino Clasen. A arena de shows recebeu mais de dez mil pessoas, que trocaram antecipadamente os ingressos pela doação de produtos de higiene pessoal e agasalhos, repetindo o sucesso das quatro últimas edições.

Sobre o novo single, Reginaldo Manzotti disse que a música é muito especial. “Ela foi inspirada em uma oração angelical que o Anjo da Paz ensinou aos três pastorinhos, em Fátima. Ela, com certeza, irá proporcionar uma experiência e um encontro de reavivamento da fé e um novo despertar para a vida”, afirmou.

O sacerdote estreou, também, o clipe da faixa, gravado no Centro de Eventos Positivo, em Curitiba (PR), sob a direção artística e de vídeo de Sérgio Murilo Almeida. O single “Meu Deus Eu Creio” foi composto por Reginaldo Manzotti em parceria com Danilo Dyba.

Com mais de 1 milhão e meio de cópias vendidas, padre Manzotti já lançou 15 CD´s e 5 DVDs e foi indicado ao Grammy Latino em 2013 pelo trabalho “Paz e Luz”. Entre as parcerias, o sacerdote já gravou com grandes nomes, como Alok, Thiaguinho, Naiara Azevedo, Thaeme e Thiago, Fernando e Sorocaba, Fafá de Belém, Gustavo Mioto, entre outros. (C? Assessoria)