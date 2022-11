Prefeitura disponibiliza telão na Vila Olímpica para transmitir jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022

O telão ficará no estacionamento, nas proximidades das piscinas e do skate park, com tela direcionada para a Avenida Colombo. Não haverá cobrança de ingresso. Serão disponibilizadas 700 cadeiras para o público, com tendas para garantir a sombra. Também haverá área gastronômica, banheiros e segurança.

A estreia do Brasil na Copa será nesta quinta-feira, 24, às 16h, contra a Sérvia. O espaço para transmissão do jogo ficará disponível ao público entre 15h e 19h. Já no dia 28 de novembro, em que o Brasil joga contra a Suíça às 13h, o espaço será liberado entre 12h e 17h. No dia 2 de dezembro, em que a Seleção enfrenta o Camarões às 16h, o local estará disponível entre 15h e 19h. O telão será mantido caso a Seleção Brasileira passe para as próximas fases até a final da competição.

A Prefeitura de Maringá já instalou telão outras vezes como opção de lazer para a população, como sessões ao ar livre para exibição gratuita de filmes por meio da Secretaria de Cultura e outras ações esportivas. Como em abril deste ano, para exibição do jogo da final do Campeonato Paranaense de Futebol 2022 entre Coritiba x Maringá FC.

JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO 2022:

• 24 de novembro, às 16h – Brasil x Sérvia

• 28 de novembro, às 13h – Brasil x Suiça

• 2 de dezembro, às 16h – Brasil x Camarões