Qual o segredo de um Funk de sucesso? Especialista explica

O funk é um dos gêneros musicais mais populares do Brasil e, nos últimos anos, tem ganhado ainda mais destaque nas plataformas de streaming, mas dentre tantas músicas lançadas diariamente, o que uma música precisa ter para cair na boca do povo?

Segundo o especialista em distribuição digital, referência no mercado de streaming e CEO da Lujo Networking, Jeff Nuno, o ritmo envolvente da música é apenas uma parte do segredo para o seu sucesso.

“O Funk é sem dúvidas um ritmo bastante marcado pelo seu ritmo, mas só isso não é o suficiente para uma música estourar, é necessário pensar no seu público, ser divertido e autêntico, ter autenticidade é um dos maiores segredos para o sucesso no mundo do funk, além disso, em todos os meus anos de experiência nesse mercado, posso afirmar que é preciso ter um diferencial, seja no som, na letra, no visual”. Explica Jeff Nuno.

“O Funk é um estilo que conversa com qualquer tipo de público, e para aproveitar ao máximo essa característica dele é importante é necessário ter versatilidade, fazer parcerias com artistas de outros gêneros como rap e eletrônica também é uma excelente estratégia” analisa.

Jeff Nuno é o nome por trás de lançamentos de sucesso de vários artistas, como MC Pipokinha, DJ VM, MC Du Da Da Af, DJ Harry e MC Jr de Angra.

Sobre Jeff Nuno

Jeff Nuno é especialista e pioneiro em negócios no mercado digital no Brasil, graduado em música e MKT. O empresário mergulhou de cabeça no mercado do streaming e desde o final de 2018, ele passou a gerenciar seus próprios negócios de distribuição digital e expandiu sua área de atuação com escritórios na Espanha, Brasil e Estados Unidos. Atualmente, é uma referência no mercado, dividindo o sucesso com seus clientes que são: artistas, gravadoras e personalidades influentes no mundo digital. Atualmente, Jeff Nuno é dono da Lujo Network