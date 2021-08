Sociedade Rural de Maringá transfere Expoingá

E é nesse momento de resiliência e reinvenção que a Sociedade Rural de Maringá, através de

sua diretoria, conselhos e parceiros, comunica o adiamento da 48ª EXPOINGÁ para 5 a 15 de

maio de 2022. Estamos nos preparando para entregar a melhor feira de todos os tempos e

essa espera visa garantir a segurança e o bem-estar de todos.

O agronegócio está cada vez mais profissionalizado em seus processos produtivos, aliado à

ciência, ao conhecimento, à sustentabilidade e à tecnologia. Ele deu a grande demonstração

da sua importância ao garantir a produção e o abastecimento durante a pandemia. Em 2022, a

EXPOINGÁ virá com as novidades do segmento e apresentará o diferencial competitivo dos

principais setores da economia.

O público do entretenimento aguarda reviver em 2022 as melhores experiências, o tão

esperando reencontro com seus artistas preferidos, assistindo presencialmente aos shows e

aos rodeios, a adrenalina nos brinquedos radicais no Parque de Diversões, as atrações

culturais, uma visita ao Agromuseu, entre outras atrações.

Com demonstração de otimismo e confiança no país, nas autoridades políticas e sanitárias, nas

lideranças institucionais e no setor produtivo, reafirmamos o compromisso e o propósito de

realizar uma feira de referência, com o tão aguardado retorno do público aos grandes eventos

e voltarmos com força máxima com o melhor dos setores da indústria, comércio, serviços,

agricultura, pecuária, além de uma programação técnica diversificada e de muito

entretenimento e lazer.