Túnel do Tempo

Linda Ann Gray, ficou internacionalmente conhecida como a ambiciosa Sue Ellen Ewing. Esposa do inescrupuloso J.R Ewing interpretado por Larry Hagman na série novelesca Dallas (1978 – 1991) ! No Brasil , sua personagem foi responsável por uma enxurrada de meninas registradas com o nome de Suelen nas décadas de 80 e 90, mostrando o poder da comunicação televisiva, na vida dos brasileiros. Nascida em 12 de Setembro de 1940, a atriz está completando 81 anos de vida.