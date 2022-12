Um dos filmes mais perturbadores e aguardados do ano, Terrifier 2

Se você usou as redes sociais nos últimos meses, certamente deve ter se deparado com alguma notícia, foto ou meme de Terrifier 2. Durante seu lançamento nos Estados Unidos, o longa chamou a atenção do público de tão assustador e perturbador que é. Além disso, algumas notícias viralizaram com relatos de pessoas que passaram mal enquanto assistiam ao filme nos cinemas. Fato é que Terrifier 2 conquistou o coração dos amantes do gênero e agora promete levar todo esse terror para os cinemas brasileiros em 29 de dezembro.

Terrifier 2 se passa um ano depois do primeiro filme. Acordando no necrotério após seu massacre na noite de Halloween do ano anterior, o Palhaço Art (David Howard Thornton) está de volta! Desta vez, ele está de olho na jovem Sienna (Lauren LaVera) e em seu irmão mais novo, Jonathan (Elliott Fullam). Como é Halloween novamente, a sede de assassinato do sinistro palhaço precisa ser saciada. Ao lado de sua nova parceira (Amelie McLain), a criatura embarca numa jornada de sangue e violência! Em entrevista ao ComingSoon, o diretor Damien Leone destaca a importância de Howard Thornton ao interpretar o personagem principal em Terrifier 2. “Ele traz muita coisa ao filme, como os maneirismos, e eu o deixo improvisar o tempo todo. Conheço bem seu senso de humor e todas as coisas sádicas que ele pode fazer.”

O longa, que acaba de ter seu trailer dublado divulgado, estreia exclusivamente nos cinemas em 29 de dezembro, com distribuição da Imagem Filmes e da A2 Filmes. O elenco inclui ainda nomes como Chris Jericho, Jenna Kanell, Catherine Corcoran e Samantha Scaffidi.