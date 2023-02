Mandaguaçu será sede de evento de Mountain bike

Acontece a 5ª Edição do GP de Mandaguaçu. É domingo, dia 12 fevereiro e a concentração será no Parque de Exposição João Grosso Rua das Flores 276 Mandaguaçu, das 7h às 7h30 com retirada do kit para atletas de outros municípios.

A participação pode ser individual ou por equipes. Mesmo que o atleta não vá participar de todas as etapas, ele pode participar de uma única etapa.

Durante o evento terá praça de alimentação e brinquedos infláveis o dia todo.