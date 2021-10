Ver Mais RICTV Record

A ensolarada Maringá que se prepare. A qualquer momento baterá em alguma porta a nova apresentadora do programa Ver Mais. Juliana da Rocha, a Ju Rocha, elétrica e animada, vai batendo e entrando para engatar uma conversa que pode ir de automaquiagem a questões comportamentais do momento, em lugares tão variados quanto um café ou um orquidário. Mãe de quatro filhos, empreendedora e mentora de pequenos negócios, Ju estreia neste dia 6 de outubro, quarta-feira, na telinha da RIC Record TV Maringá, para fazer o que mais gosta: bater papo com muito bom humor, informação e inteligência!

O programa vai ao ar de segunda a sábado, logo depois do Balanço Geral, e ganha formato inteiramente reformulado com a chegada da Ju Rocha. A fórmula é de pouco sofá e muita perna pra que te quero para pôr no ar uma revista de estilo de vida e ocupar Maringá com uma pegada vibrante. O conteúdo também estará presente em diversas plataformas digitais. Com longa carreira como apresentadora do canal Shop Tour em Curitiba, da TV Cultura de Umuarama e da TV Maringá, da Band, Ju é um rosto bastante conhecido e também faz sucesso no mundo da publicidade.

TV, croissants e paixão

O estilo espontâneo e carismático fez de Juliana uma celebridade em toda a região e ajudou a alavancar canais no instagram quando, em plena pandemia e com o quarto filho já mais crescidinho, resolveu encerrar um período sabático e encarar a vida de empreendedora com a microempresa Viver de Cestas. Passou a pular da cama antes das seis da manhã para montar cestas super personalizadas de café, em que tudo tem a sua mão de nutricionista: croissants, geléias e sucos feitos no capricho.

Em seguida, virou professora e mentora de empreendedorismo, atividade que pretende manter pela paixão de ensinar não só as receitas, mas também dicas de gestão, de vendas e de encantamento do cliente. “São conhecimentos que eu trouxe da televisão. A gente precisa fazer as pessoas se sentirem únicas, especiais. É isso que dá valor ao que vendemos”, diz.

Muita energia

A energia da apresentadora que adotou o calor de Maringá para temperar seus dias será distribuída agora entre o Ver Mais e os cuidados com uma turminha de respeito em casa: os filhos João Luiz, de 13 anos, Maria Cecília, 9, Maria Luiza, 7, e Maria Fernanda, 2, além de três cachorros.

O marido Guto Ribeiro é também o produtor dos seus programas. E a dupla já está circulando em grande animação pela cidade, gravando nas mais diversas locações: nas ruas, nos parques, cafés e restaurantes, pet shops, shoppings e lojas de rua, entre muitas outras. A cidade é o grande cenário das conversas da Ju.

Soluções multiplataforma

O programa Ver Mais vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 15h20. A audiência do programa na TV é formada em 84% por mulheres, na absoluta maioria (85%) com idade a partir de 35 anos. A faixa de renda AB responde por 61% do público, seguida pela C, com 30%.O canal Ver Mais Maringá no Youtube tem 96 mil inscritos e 15,3 milhões de visualizações e o instagram @vermais_tv está crescendo em número de seguidores, que hoje chegam a quase 10 mil.

A nova temporada vem recheada de atrações. São 16 diferentes quadros que serão apresentados em dias alternados, para levar informação ao público e oferecer diversas oportunidades de comunicação para os anunciantes. A revista de estilo de vida traz soluções multiplataforma, com entregas na TV e no meio digital. Todos os quadros oferecem várias oportunidades para patrocínio, ativações e ações de merchandising, além de publieditorial com link para o site do anunciante e mídia display.