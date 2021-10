Pronto, falei !

Greve

Os motoristas da TCCC e Cidade Verde, sinalizou greve para a próxima segunda feira (25). Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Transporte de Maringá (Sinttromar) Ronaldo José da Silva, a categoria recusou a oferta da empresa de reajuste

de 8,89%.

Recomposição

Mesmo tendo recebido o reajuste de 16,3% no valor da tarifa, a TCCC alegou que o valor não corresponde às perdas do período pandêmico. A empresa informa que estão buscando um outro valor junto ao poder público e, até lá, não podem indicar qualquer recomposição para os motoristas.

Gratuidade para idosos

O prefeito Ulisses Maia, falou sobre a decisão dos motoristas de ônibus de entrar em

greve a partir de segunda feira (25). Maia disse que estão adiantados as negociações

com o Governo Federal para bancar a gratuidade do idoso.

Repasse das concessionárias

91 municípios do Paraná deixarão de receber os repasses do Imposto Sobre Serviço

(ISS) das concessionárias de pedágio a partir de 27 de novembro, quando termina os

atuais contratos. Dessas cidades, oito recebem de duas concessionárias. Somente este

ano, as prefeituras receberam R$ 43,7 milhões em ISS. Os prefeitos querem reposição do

Governo do Estado.

Abertura do Natal

O Natal Maringá Encantada já tem data para abertura oficial, este ano segundo o

secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos

Cordiolli, somente teremos iluminação nas avenidas, duas árvores de 20 metros de altura

e outras duas com 15 metros de Altura que serão dispostas na praça da Catedral. A

abertura oficial será no dia 25 de novembro.

Artesãos

A Feira de Artesanato está confirmada no Natal Maringá Encantada na praça Renato

Celidônio, 200 artesãos, membros das associações estão preparando o melhor

artesanato para a grande festa.

Desfile

O Shopping Paraná Moda Park, um dos principais atacadista de moda de Maringá e

região, realiza nesta segunda feira (25), o evento de lançamento da nova coleção Alto

Verão 2021/2022. Compradores de todo o Brasil, principalmente dos estados do Paraná,

São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul e países do Mercosul estarão visitando o shopping para conferir as

novidades da próxima estação.

Retomada

O diretor geral do Shopping Paraná Moda Park, Otávio Baroni Júnior, estima um crescimento de 15 a 20% em relação ao lançamento do ano passado. O lançamento Alto Verão, marca a abertura do calendário de eventos de moda e a retomada do crescimento pós pandemia.

Casamento

A secretária de Assistência Social de Maringá, Sandra Regina Jacovós em parceria com a

Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais, estão finalizando os detalhes do

“Casamento Comunitário”, que acontece no dia 26 de novembro no Parque do Japão.

Todos os 30 municípios da Amusep, estão envolvidos no projeto.

Contorno Sul Metropolitano

O deputado federal Ricardo Barros (Progressistas), lider do governo na Câmara, informa

que a licitação do Contorno Sul Metropolitano, que contornará quatro cidades e passará

pelas principais rodovias da região, foi publicado no Diário Oficial da União.

Saúde

O Governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e o chefe da Casa Civil, Guto Silva

cumpriu agenda em Maringá na última quinta e sexta feira. Foram entregues 83 carros

para os municípios da Regional de Saúde, 30 são de Maringá.

Quarta delas

De autoria da vereadora Ana Lúcia Rodrigues, instituindo a quarta-feira como o dia prioritário para as meninas e as mulheres utilizarem os campos de futebol localizados nos Complexo de Esporte e Lazer Meu Campinho.