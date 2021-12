Pronto, falei !

O empresário do ano

Representantes de setores produtivos de Maringá elegeram, o empresário Dirley Ricci (Ricci Locadora) como Empresário do Ano em Maringá.

A homenagem para Ricci será no primeiro trimestre do ano que vem.



Requerimento

Um requerimento aprovado na sessão da Câmara da última quinta feira,

questiona a prefeitura municipal sobre a realização do Carnaval de 2022. O

requerimento foi apresentado pelo vereador Sidnei Telles, que é contra a

realização da festa popular em Maringá.

Vai ter carnaval?

A secretaria Municipal de Cultura informou que ainda está analisando a

questão, e que todos os cenários estão sendo avaliados. Até março do ano

que vem, tudo pode acontecer.

Espetáculo de Natal

É de Campo Mourão a cia teatral que está se apresentando na chegada do

Papai Noel em Maringá. O grupo teatral Sou Arte é só elogios.

Fechado

O contorno norte de Maringá será completamente fechado à meia noite deste

domingo, ou seja, a partir de segunda feira não será possível trafegar pela

rodovia. A interdição é por 15 dias para duplicação dos oito viadutos sobre a

rodovia federal.

Eleição na Amusep

Apenas uma chapa se inscreveu para concorrer à eleição da nova Diretoria

Executiva e Conselho Fiscal da Associação dos Municípios do Setentrião

Paranaense (Amusep), o candidato a presidente é o prefeito de Santa Fé,

Fernando Brambilla. A eleição será no próximo dia 10 de dezembro.

Furtos de fiação

O furto da fiação de cabos elétricos do Sistema de Iluminação de Natal em

Maringá está causando grandes prejuízos. Só na avenida Pedro Taques

furtaram 300 metros de cabos. As denuncias de furtos podem ser realizadas

pelo 153, Guarda Municipal e 190, Polícia Militar.

Natal com máscara

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto disse que o Paraná está em

alerta contra a nova variante, denominada Ômicron. E adiantou que, por

conta do surgimento da cepa, o governo desistiu de flexibilizar o uso de

máscara no estado a partir do próximo dia 15. Ou seja, ao que tudo indica,

os paranaenses devem passar o Natal e as demais confraternizações de

final de ano ainda utilizando o acessório de proteção.

O melhor hambúrguer de Maringá

Começou na última quinta feira e vai até o dia 19 de dezembro, mais uma

edição do Maringá Food Festival. Após duas edições em que somente o

serviço delivery foi avaliado, o festival volta ao formato tradicional e permitirá

que o público prove as criações de forma presencial.

Coordenador da campanha

O prefeito Ulisses Maia, informou ao governador Ratinho Junior que permanecerá até o fim do mandato na Prefeitura de Maringá. Ulisses será o coordenador da campanha do governador em Maringá e região. Ulisses abriu mão de ser candidato a uma vaga no senado e com isso, o estado volta a ter 23 pré-candidatos a uma única vaga que o estado terá direito e o PSD fica

com três candidatos; Guto Silva, Leonardo Paranhos e Norberto Ortigara.