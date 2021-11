Pronto, falei !

Candidato a governador do Mato Grosso

O empresário do agro, Odilio Balbinotti Filho esteve reunido na última quinta-feira (25) em Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro, onde recebeu o aval do presidente para

disputar o governo do Mato Grosso. As tratativas avançam na consolidação do nome do empresário na disputa pelo Palácio Paiaguás.



Bazar Beneficente

O Recanto Espírita Somos Todos Irmãos, realiza bazar beneficente com mercadorias

estrangeiras. São diversos produtos com valores acessíveis como celulares,

smartphones, produtos eletrônicos, perfumes, brinquedos e ferramentas. O bazar vai até

o dia 20 de dezembro.

Aprovado o 14º Salário

A Câmara dos deputados, aprovou a proposta que garante o pagamento do 14º salário

aos aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento refere-se aos anos de 2020 e

2021, com um pagamento em dobro.

Cuidado especial

Com as cancelas dos pedágios levantadas a partir desta semana a passagem será livre,

porém o motorista deverá reduzir a velocidade ao se aproximar da praça de pedágio. As

únicas faixas destinadas ao trânsito de veículos serão aquelas mais na extremidade da

pista, destinadas antes para a passagem com pagamento automático.

Novos números

Segundo o Governo do Estado, o atendimento de ocorrências nas rodovias federais, será

realizado pela Polícia Rodoviária Federal, o número de emergência é o 191. Para o

socorro médico o resgate de vítimas de acidentes será prestado pelo Siate, Corpo de

Bombeiros e Samu e o número de emergência é o 193.

Reajuste do IPTU

Em sessão ordinária, a Câmara Municipal de Maringá aprovou o reajuste de 9,3% no

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022. o projeto de lei complementar

2091/2021 é de autoria do Poder Executivo.

Orçamento maior para 2022

A Câmara de Maringá, também aprovou o projeto de lei do Executivo que estima receita e

fixa a despesa do município para o exercício de 2022. Pela proposta apresentada ao

legislativo, a administração de Maringá vai trabalhar com o orçamento de R$

2.083.697.488, desmembrado em todas as áreas de atuação. Este orçamento é 13,6%

maior do que o do exercício atual.

Carro Elétrico

Tida como a primeira montadora de carros elétricos do Brasil, a Kers Tecnologia em Mobilidade Sustentável, deverá se instalar em Maringá, segundo o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos Cordiolli.

R$ 95 mil

Um protótipo do modelo chamado Wee foi exibido na última sexta-feira (26), no Paço

Municipal de Maringá. Projeto nacional do engenheiro Carlos Motta, a Kers nasceu como

startup, oriunda de uma parceria com a Seti-Pr, Unioeste e Inbamol. O Kers Wee é um

carro elétrico com três rodas e dois lugares, cujo protótipo é construído em fibra de vidro,

porém, a empresa fará uma versão de produção em aço. Desenvolvido com foco urbano,

o veículo terá velocidade máxima de 100 km/h e custará a bagatela de R$ 95 mil.

Sucesso

Mesmo com chuva, o show com a dupla Guilherme & Santiago atraiu mais de 3 mil pessoas na praça central de Engenheiro Beltrão na última quinta feira (25).

O evento marcou os 67 anos do município. O prefeito Junior Garbim disponibilizou ônibus para buscar os moradores dos distritos.