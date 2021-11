Pronto, falei !

Tapume

A secretária de Obras Públicas, Érica Magalhães, informa o início das obras do espelho d’água da Catedral. Segundo a secretária, o projeto prevê a impermeabilização e a volta das fontes. A empresa ganhadora da licitação começou a colocar os tapumes para isolar

o local. Justamente no período de natal. Segundo informações o tapume será adesivado com temas natalinos.

Reforma

A reforma da praça Napoleão Moreira da Silva ainda está no processo burocrático. Está semana a empresa ganhadora da licitação protocolou alguns documentos que estão

sendo analisados para depois assinar o contrato. É aguardada para dezembro o início das

obras e será uma das maiores intervenções já realizadas. O projeto urbanístico vai

conservar as mesmas características do projeto original de 1962, quando a praça foi

reurbanizada.

Terceira via

O ex-juiz titular da lava Jato e ex ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai se filiar ao

Podemos na próxima quarta feira (10). A decisão de que Moro assine a ficha de filiação

pelo estado do paraná e não por São Paulo, é mais um elemento a colaborar com o

projeto de candidatura presidencial.

Companheiro é companheiro

Parceiro de Moro da Lava Jato, o procurador da República Deltan Dallagnol, pediu

exoneração do Ministério Público Federal (MPF). Dallagnol deverá candidato a deputado

federal.

Confirmado

Confirmado o cantor Luan Santana no aniversário de Maringá. A agenda do cantor estava

bloqueada para se apresentar em Maringá desde 2020. O show de aniversário será no dia

9 de maio, durante a Expoingá que acontece de 5 a 15 de maio/2022.

Candidato

Festejado pelos amigos e parceiros, a agenda do ex governador do Paraná, Beto Richa

em Maringá, teve recepção em hotel, entrevistas em veículos e comunicação e agenda

com prefeitos.

Mudanças

Comenta-se nos corredores da prefeitura que a reforma administrativa está a todo vapor.

Em janeiro teremos muitas mudanças, principalmente na maior secretaria do município.

AFMM

O servidor Emerson Moreira Gomens, o Emerson Viola, está a todo vapor na disputa da

presidência da Associação dos Funcionários Municipais, que acontece no dia 26 de

novembro. Comenta-se nos bastidores que a chapa liderada por Emerson, vai dar

trabalho.

Setor hoteleiro em alta

O empresário Evandro Oliveira, que foi candidato a prefeito de Maringá, Inaugura na próxima quinta feira (11), o Rio Hotel By Bourbon em Maringá. O hotel conta com uma estrutura de 121 apartamentos em categoria superior, restaurante, academia e piscina.

Mais um grande empreendimento para o município.

Boa notícia

O Instituto Butantan vai entrar na próxima segunda feira (8), com o pedido na Anvisa

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aprovação da vacina Coronavac em

crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos.

Recape

O prefeito Ulisses Maia anuncia recapeamento em nove bairros de Maringá. A assinatura

do convênio aconteceu na última sexta feira com a presença do secretário Infraestrutura e

Logística do Paraná, Sandro Alex. No total serão R 4,1 milhões em investimentos.

Metropolitano

A primeira dama e secretária de saúde de Iguaraçu, Eliana Ribeiro, informa que o

município acaba de lançar um novo canal de comunicação que vai auxiliar no registro e

organizar a fila de castração de cães e gatos. O aplicativo PETIS, foi uma das assessorias

da secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais em parceria com a secretaria de

Meio Ambiente ao município de Iguaraçu.