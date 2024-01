Advogado que matou motoboy em acidente no centro de Maringá se apresenta na delegacia

O advogado eleitoral e leiloeiro Danyllo de Oliveira Maia, de 44 anos, compareceu com advogada na tarde desta segunda-feira, 29, na Delegacia de Trânsito de Maringá. Danyllo dirigia uma caminhonete Pajero quando cruzou a preferencial de um motoboy.

Paulo Sérgio Ferreira, de 25 anos, que pilotava a moto morreu na hora. O acidente ocorreu na noite de sábado, 27, no cruzamento das Avenidas XV de Novembro com Herval. Após a batida, o motorista da Pajero fugiu do local.

Uma pessoa que estava no acidente chegou a registrar a placa do veículo e repassar aos bombeiros e policiais militares. Durante seu depoimento, Danyllo disse que estava com a esposa no momento da batida.

O motorista contou que parou para prestar ajuda, mas deixou o local com medo, após a chegada de vários motoboys. Danyllo apresentou uma chamada no celular da mulher que teria sido feita para o Samu. A ligação realizada após o acidente.

O motorista se justificou, reforçando que por não ser morador da cidade se confundiu com a sinalização e invadiu a preferencial. Danyllo foi autuado por homicídio culposo – quando não há intenção de matar.

O delegado Fernando Garbelini, disse que vai enviar um ofício ao Samu solicitando o histórico de chamadas feitas na noite do acidente. O policial ainda disse que se a ligação foi feita pelos ocupantes da caminhonete, não ameniza, pois o correto era ter permanecido no local até chegada do socorro.

A Pajero foi guardada na casa de uma pessoa na zona 5. Um investigador de polícia registrou fotos do veículo. O veículo deverá passar por uma perícia. Câmeras de segurança também deverão auxiliar a polícia no inquérito.

Após ser ouvido na delegacia, Danyllo foi liberado pela polícia para responder o crime em liberdade. A família do motoboy pede por justiça. Paulo Sérgio Ferreira tinha feito a última entrega e estava indo embora, levando pizza para comer em casa. (inf André Almenara)