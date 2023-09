Alexandre Pires apresenta “Baile do Nêgo Véio 2” em Maringá

Um show de nostalgia e uma energia que perdura ao longo de três horas de apresentação cravadas no relógio. Essas são as marcas registradas do Baile do Nêgo Véio, projeto do cantor Alexandre Pires, um dos nomes mais respeitados da música latina internacional. São mais de 40 hits que marcaram época entoados por uma das vozes mais conhecidas do Brasil em uma apresentação calorosa e cheia de interação com o público.

A primeira edição do Baile passou por Maringá e foi um grande sucesso. Depois de rodar o País, desta vez, a segunda edição traz novo repertório, mas mantém a cenografia, os muitos figurinos, show de luzes e efeitos especiais impecáveis. “‘O Baile Do Nêgo Véio 2’ é um espetáculo completo, uma verdadeira imersão aos bons tempos, que certamente estão gravados na memória e na história das pessoas. É um convite também para que as novas gerações se divirtam com canções que sempre estarão presentes no coração dos brasileiros”, afirma o artista.

Alexandre Pires, que assina a direção artística, selecionou a dedo repertório com mais de 40 verdadeiros hinos, que já estão na boca do povo e mexem com a memória afetiva do público. O cantor e compositor coloca o público para cantar, dançar e se emocionar, do começo ao fim, em uma atuação surpreendente. O repertório resgata sucessos de diversos gêneros musicais como axé music, sertanejo, forró, além, é claro, o melhor do pagode.

Com mais de 18 milhões de discos vendidos, levando aos palcos o melhor do samba romântico, Alexandre Pires iniciou sua carreira no final dos anos 80, liderando o grupo Só Pra Contrariar que conquistou uma vasta audiência. Após anos de sucesso ao lado do SPC, começou a sua carreira a solo em 2001, da qual resultaram hits como “Você Tirou Minha Vida”, “Necessidade” e “É Por Amor”. Além de clássicos do cantor e do Grupo Só Pra Contrariar como “Mineirinho”, “Depois do Prazer” e “Essa Tal Liberdade”, algumas canções, escolhidas a dedo pelo artista, relembram diversas épocas do mercado fonográfico dos anos 90.

O show acontece no dia 16 de setembro, no Paraná Expo.