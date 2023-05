Bar do Rafa é eleito o melhor buteco de Maringá

A primeira edição maringaense do concurso Comida di Buteco coroou um dos mais tradicionais bares da cidade como o Melhor Buteco de Maringá. O Bar do Rafa, o famoso Ponto do Mocotó, é, segundo os jurados e o público, o bar que entrega a melhor experiência para seus clientes: comida boa, cerveja gelada e ótimo atendimento.

O Atari, famoso entre o público jovem pela boa gastronomia, conquistou a vice-liderança da competição, e um outro representante da velha-guarda, o Bar do Ponce, alcançou a terceira colocação. Os vencedores foram conhecidos em uma festa realizada na noite de quarta-feira (10), no Centro de Eventos Bondam, no Parque do Japão.

Em atividade na região da avenida Pedro Taques desde 1987, o Bar do Rafa atrai os apreciadores da verdadeira comida brasileira de raiz. Além do caldo de mocotó, seu carro-chefe, Rafa faz ainda rabada, dobradinha e outras delícias. “Eu faço todos os pratos, todos os dias. Almoço, janta, todo dia, por quase 40 anos. É muito trabalho. Estou muito feliz por receber esse reconhecimento”, diz Rafa, emocionado.

O Michelitos, um bar jovem que tem suas raízes no antigo Espetinho do Zé, na Vila Operária, levou outro prêmio aguardado da noite, o Desafio Frontera. Um dos grandes patrocinadores do evento, o Frontera desafiou os competidores a criarem um petisco utilizando a tortilla na receita – o mix de queijos empanado no Frontera servido com mel foi considerado a melhor criação.

Maria Eulália Araújo, a “mãe” do Comida di Buteco, que criou o concurso em Belo Horizonte (MG) há 23 anos, participou da festa de premiação. No palco, ela disse estar animada com a chegada do concurso a Maringá e enxergou grande potencial nos bares da cidade. “Estou muito feliz com tudo que estou vivendo aqui. Vocês têm a alma do Comida di Buteco e Maringá tem tudo pra ser uma das grandes cidades do concurso”, disse Maria Eulália.

Ela explicou que a grande missão do Comida di Buteco é transformar vidas através da cozinha de raiz, fazendo dos botecos uma extensão de nossas casas. “O nosso foco é sempre voltado para a valorização do pequeno comércio familiar.”

O Bar do Rafa será o representante maringaense na etapa nacional do concurso, que reúne os campeões de cada um dos 25 circuitos, de todo o País. Agora, um outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para que seja eleito, então, o Melhor Buteco do Brasil. Em julho, em uma festa realizada em São Paulo, será revelado o campeão nacional.