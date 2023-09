Caminhonete é flagrada a 132 km/h na avenida Cerro Azul

Motoristas que transformam as ruas e avenidas de Maringá em pistas de corrida às vezes esquecem do videomonitoramento. No final de semana, como registrado aqui, alguns deles ficaram em alta velocidade dando voltas na praça do cruzamento entre as avenidas Cerro Azul e Perimetral.

Pelo jeito irão bater nos radares esta semana. Radar, costuma-se dizer, é self service – estão nos locais onde a população pediu e estão pedindo cada vez mais. Dois veículos flagrados no início do mês mostra um a 132 km/h, quando a velocidade permitida é de 50 km, no final da madrugada, e outro em maio, na avenida Gastão Vidigal, a 120 km/h, por volta das 4h50. (inf Angelo Rigon)