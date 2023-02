Carnaval de Maringá reúne cerca de 20 mil pessoas na Vila Olímpica

Alegria, diversão e muita folia envolveram a Vila Olímpica neste fim de semana. Depois de dois anos sem a grande festa popular, cerca de 20 mil foliões curtiram o Carnaval de Maringá 2023, somando o público dos dois dias de festa, no sábado, 18, e domingo, 19. O evento, organizado pela Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura (Semuc), aproximou a comunidade dos espaços públicos com atrações variadas, desde os tradicionais bloquinhos até folia com muito samba, axé e pagode, de forma acessível e gratuita. O entretenimento, aliado a solidariedade, arrecadou diversas toneladas de alimentos, que serão encaminhados pelo Provopar para entidades assistenciais.

O prefeito Ulisses Maia destacou que a festa faz parte dos investimentos da gestão municipal para promover o acesso da comunidade à cultura e ao lazer. “O Carnaval é uma festa popular brasileira, uma das maiores festas do mundo. Organizamos para a comunidade um evento seguro e alegre, uma verdadeira festa para que todos pudessem se divertir”, disse. Ele lembrou que a folia ainda não acabou e que a programação segue na terça-feira, 21, com o ′Bailinho Infantil de Carnaval′, no Parque do Japão, das 15h às 18h.

Para o secretário de Cultura, Victor Simião, a folia reforçou o compromisso da gestão municipal no investimento da cultura popular. “Foi uma festa linda, com grande participação da comunidade e muitas pessoas de outras cidades também. Tudo isso aliado à solidariedade por meio da troca do ingresso solidário por 1 kg de alimento. Dessa forma, vamos consolidar o Carnaval de Maringá como uma grande expressão cultural dos maringaenses”, afirmou.

O Carnaval de Maringá reuniu milhares de maringaenses e visitantes de diversos estados brasileiros. A pedagoga Janaína Freire, de 40 anos, viajou cerca de 1.300 km e veio de Cuiabá (MT) para cair na folia maringaense. “Já vim para cá pensando em aproveitar o Carnaval. O evento está super divertido e muito tranquilo. A cidade está de parabéns pela festa popular e, ainda mais, beneficente”, disse.

A empresária Marceli Tasso Guimarães, de 23 anos, é de Maringá e curtiu a folia pela primeira vez. “Me mudei para cá há cinco anos e ainda não tinha curtido o Carnaval da cidade. É uma experiência incrível, já fiz diversos amigos e quero aproveitar muito ainda”, disse.

Carnaval Infantil – Na terça-feira de Carnaval, 21, haverá o ′Bailinho Infantil de Carnaval′. A folia para a criançada e toda a família, com muita música e brincadeiras, será no Parque do Japão, das 15 às 18h. Para adquirir o ingresso, é necessário trocar 1kg de alimento não perecível. Os alimentos serão doados para entidades assistenciais.

A troca pode ser feita em oito lojas dos Supermercados Cidade Canção (clique aqui e confira os locais), no horário de funcionamento de cada estabelecimento. A troca do ingresso no dia do evento também será realizada. No entanto, para agilizar a entrada, a orientação é que todos tenham os ingressos em mãos para participar da folia, inclusive as crianças, pais e responsáveis.

Confira a programação:

TERÇA, 21 (Restaurante do Parque do Japão)

Bailinho Infantil: 15h às 18h

– DJ Don Nattus

– Recreação

– Parque inflável

– Pintura facial

– Concurso de fantasia