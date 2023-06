Charlie Brown Jr. e Marcelo Falcão se apresentam no Brazilian Bacon Day, em Maringá

Os roqueiros de Maringá, que andam carentes de grandes shows, agora podem comemorar. Dois dos maiores expoentes do rock nacional estarão na cidade no próximo dia 17 de junho, no palco da primeira edição maringaense do Brazilian Bacon Day: Charlie Brown Jr. e Marcelo Falcão. A programação do festival, que vai unir rock, cerveja e muito bacon, ganha reforço, ainda, da banda Classical Queen, reconhecida como o cover oficial do Queen no Brasil – um evento imperdível para quem curte boa música e gastronomia.

Marcão Britto e Thiago Castanho, fundadores do Charlie Brown Jr. e autores de grandes hits do grupo como “Proibida pra mim”, “Zóio de Lula”, “Só os Loucos Sabem” e “Papo Reto” (em parceria com Chorão), estão em turnê para comemorar os 30 anos da banda e os 25 anos do primeiro lançamento, “Transpiração Contínua e Prolongada”, que levou o grupo do underground ao topo do cenário musical em 1997. O show tem participação de músicos que fizeram parte da trajetória da banda, os bateristas Bruno Graveto e Pinguim Ruas, e os vocais ficam por conta de Egypcio (Tihuana), com toda sua personalidade, representando e respeitando a história.

Com suas músicas atemporais, que são passadas de geração para geração e se mantêm na cena do rock até hoje, o CBJR é uma das maiores bandas nacionais. De acordo com os idealizadores do projeto, o show é uma verdadeira viagem ao tempo, onde os fãs lá do começo dessa história e os novos fãs terão a oportunidade de curtir, ao vivo, as músicas que se tornaram trilha sonora de muitos momentos em suas vidas. “O grande objetivo do projeto é a celebração: a celebração de uma história, celebração do rock, da amizade e dos fãs, que mantêm vivo esse legado até hoje”, dizem Marcão e Thiago.

Conhecido por sua voz única e pelas letras que abordam temas sociais relevantes, Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa, vai trazer para o palco do Bacon Day um mix de reflexão, novos hits e nostalgia. O público pode esperar um show emocionante, com canções do seu primeiro álbum solo, “Viver (Mais Leve Que o Ar)”, além dos clássicos de sua época com O Rappa.

Para trazer uma dose a mais de rock para a festa, o Classical Queen vai entoar os maiores hinos da lendária banda inglesa. Criada em setembro de 2004, a banda foi a primeira do Brasil a constar no site oficial do Queen (o quenworld.com). A Classical Queen busca recriar musicalmente e visualmente, em todos os detalhes, um show da banda com os mesmos figurinos, instrumentos e performance. O grupo ainda tem um diferencial único, que é ter um vocalista, Cassiano Carvalho, que também toca piano, como o próprio Freddie Mercury.

Praça de alimentação temática

Para deixar tudo ainda mais gostoso, a festa terá uma praça de alimentação temática: todos os pratos servidos terão bacon na receita. Essa é a premissa do Brazilian Bacon Day, evento criado em Ribeirão Preto (SP) há seis anos e que vem conquistando várias cidades brasileiras. Agora, chegou a vez de Maringá provar dessa mistura que não tem como dar errado: rock, cerveja e gastronomia.

Nas estações de comida estarão alguns ícones da gastronomia local, como Brasa BBQ, RedFoot BBQ, Peron’s Sandwiches e Andressa Modolo, da Cervejaria Araucária – as porções custarão de R$ 25 a R$ 55, com 150 a 450 gramas cada, de modo que o visitante possa experimentar vários pratos durante todo o período. O menu de cervejas será assinado pela Eisenbahn, que trará, além do chope pilsen, toda a linha de cervejas especiais, com estilos como Pale Ale, Session Ipa e American Ipa. Estações de drinks, destilados, cervejas e bebidas em geral também estarão disponíveis para compra.

A primeira edição do Brazilian Bacon Day será no dia 17 de junho, das 14 às 23 horas, no San Lorenzzo Eventos. Os ingressos estão disponíveis online pelo site Show Pass, e custam a partir de R$ 100 (2º lote, setor Bacon – pista), na modalidade ingresso solidário (mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível). O camarote Sweet Bacon (R$ 190, 2º lote, ingresso solidário) dá acesso ao lounge privativo, área em frente ao palco e tem open de cerveja, água e refrigerante.

Para atender as famílias roqueiras, o evento contará com espaço kids, pago à parte.