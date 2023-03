Começa nesta quarta-feira a edição de Sarandi da feira de serviços Paraná em Ação

Após o sucesso da estreia de 2023 do Paraná em Ação em Terra Boa, no Centro-Oeste, de 8 a 10 deste mês, com mais de 1,5 mil pessoas atendidas, chegou a vez de Sarandi (Noroeste) receber a ação.

O programa do Governo do Estado, executado pela Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju) começou nesta quarta (22) e segue até sexta-feira (24). O atendimento acorre das 9h às 17h.

A feira está instalada no Salão Paroquial Nossa Senhora das Graças, na Praça Ipiranga, 271, no centro da cidade.

Os moradores do município têm à disposição diversos serviços, como a confecção de documento de identidade (para quem fez o agendamento) e CPF, emissão da Carteira do Autista, defesa do consumidor, atendimentos e cadastro de tarifas sociais de água e luz por parte da Sanepar e Copel, além de outros serviços.

