Comunidade do Vale Azul faz levantamento topográfico e iniciativa é primeiro passo para obras de drenagem

O prefeito de Sarandi, Walter Volpato, recebeu na manhã desta terça, 12, em seu gabinete, representantes da Associação de Moradores da Chácara Aeroporto (Vale Azul), que entregaram à gestão municipal estudo topográfico do bairro. O levantamento é passo inicial para elaboração do projeto de drenagem para posterior obras de pavimentação. O secretário de Urbanismo, Juninho Volpato, participou a reunião.

A reunião deu sequência aos entendimentos para obras de saneamento no bairro, a começar pela instalação de sistema de galerias pluviais, necessárias para realizar pavimentação do bairro. A entrega do levantamento topográfico, contratado pela associação de moradores, é etapa importante nesse processo, pois permite iniciar a elaboração do projeto de drenagem.

“Muito importante essa parceria com a comunidade, pois apressa a superação de burocracia da gestão pública, que impõe limites à velocidade necessária para resolver problemas urgentes do ambiente urbano”, afirma o secretário de Urbanismo, Juninho Volpato. “Agora vamos avançar com o projeto de drenagem e buscar os recursos necessários para executar a obra”, acrescentou o secretário.

O prefeito Walter Volpato lembrou que desde o início de sua gestão, em 2017, quando assumiu o cargo pela primeira vez, tem valorizado investimentos no reforço da infraestrutura urbana. “Pavimentamos mais de uma dezena de bairros, avançamos com a rede de esgoto e melhorias na captação e distribuição de água e na mobilidade urbana”, disse. O presidente da associação, Odair José Rodrigues, agradeceu ao prefeito pelo apoio na promoção de melhorias no Conjunto Vale Azul.