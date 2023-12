Preparativos para abertura do Natal nesta quinta, 7, seguem em ritmo acelerado para encantar e surpreender

Abertura do Natal em Sarandi segue com os preparativos e estruturas decorativas assumem proporções de encanto e surpresas. Testes iniciais de iluminação despertam curiosidades nas noites que antecedem o grande dia e as milhares de luzes do túnel, elemento de grande apelo visual e cenário para imagens infinitas, inunda redes sociais, numa amostra do sucesso antecipado do Brilha Sarandi, projeto já consagrado da administração do prefeito Walter Volpato e do vice, Wlademir Garbúggio.

A noite desta quinta, 7, marca abertura das festividades natalinas em Sarandi, com chegada do Papai Noel, que em seguida atenderá as crianças em sua casinha especialmente decorada para recepcioná-lo e a Mamãe Noel, acendimento da decoração e para encerrar a cerimônia de luzes e cores um show inesquecível com a dupla Murilo e Romário. Importante não esquecer de atração especial que sempre faz um enorme sucesso por onde passa: a Carreta Alegria, que vai percorrer ruas e avenidas da cidade.

“Dezembro chega e com ele aquele sentimento de alegria, confraternização, de renovação da fé, e nada mais adequado que a gente contribua com esses sentimentos, investindo em decoração natalina dentro do que julgamos adequado gastar nesse esforço para proporcionar um pouco de diversão, entretenimento e lazer para as pessoas”, afirma o prefeito Walter Volpato. “Importante que a gente sempre tenha em perspectiva que Natal é tempo de renovação da fé, de harmonia e paz”, acrescenta o prefeito.

A preparação para abertura do Natal e também funcionamento do comércio em horário estendido a partir de sexta, 8, quando o expediente vai até 20 horas, inclui estratégia de segurança organizada pela Guarda Civil Municipal em conjunto com as polícias Civil e Militar. Previamente discutido com a Associação Comercial e Empresarial de Sarandi (Acis), as ações se sustentam na mobilidade, com viaturas e motos, posicionadas em locais estratégicos e deslocando-se por áreas previamente definidas.