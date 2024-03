Coordenador da Defesa Civil posta preferencia partidária

O coordenador da Defesa Civil de Maringá e pré-candidato a vereador Tenente Edson compartilhou ontem à noite uma postagem do ex-prefeito Silvio Barros II (PP), que esta semana anunciou sua pré-candidatura a prefeito em rede social. O compartilhamento ocorreu no grupo de mensagens “Manchete”, que reúne lideranças, servidores e secretários municipais ligados ao prefeito Ulisses Maia (PSD), cujo pré-candidato é o vice-prefeito Edson Ribeiro Scabora. A atitude foi tida como uma confirmação de que, apesar de estar na administração há mais de 1 ano, Edson deve apoiar o pepista.

Em dezembro passado, o ex-vereador (2013-2016) foi flagrado chegando de carro oficial do município em horário de expediente e entrando no escritório político do deputado federal licenciado Ricardo Barros (PP), onde discutiu as eleições municipais com Vagner Mússio, assessor da Liderança do PP na Assembleia Legislativa e responsável pela montagem das chapas de pré-candidatos a vereador. O ocupante de cargo comissionado não sofreu nenhuma reprimenda, pelo que se soube.

Edson Luiz Pereira, tenente aposentado da Polícia Militar, assumiu a Defesa Civil de Maringá por ter trabalhado na campanha de Ricardo Maia (MDB, à época no PSD), írmão do prefeito de Maringá, que por sua vez fez com Barros. Edson Luiz Pereira, servidor público aposentado do estado, é coordenador da Defesa Civil desde dezembro de 2022, com a saída de Adilson Costa, que foi o autor do pedido de cassação do pepista Carlos Roberto Pupin em 2015.