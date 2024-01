Empresa maringaense ajuda a diminuir os impactos ambientais da região por meio da coleta e compostagem de resíduos orgânicos

O que você joga no lixo pode gerar vida. É por isso que a Bionex trabalha por

um meio ambiente mais limpo e por uma comunidade sem lixo. A empresa,

além de prestar um serviço ambiental, também desempenha um trabalho social.

Isso porque o seu foco é conscientizar as pessoas sobre a importância da

destinação correta dos resíduos orgânicos e a ajudá-las a cuidar um pouco mais

do planeta, por meio da coleta e compostagem desses resíduos.

A Bionex, que começou em 2014 como um projeto universitário da

Universidade Estadual de Maringá (UEM), desde 2020 faz parte do dia a dia de

residências e de empresas da região de Maringá (PR), coletando e compostando

seus resíduos orgânicos. Com isso, segue ajudando a reduzir a quantidade de

lixo que os municípios mandam para os aterros sanitários.

Nos primeiros três anos de empresa, a Bionex compostou mais de 60 toneladas

de resíduos orgânicos. Parte do adubo, fruto desse processo, é doado para hortas

comunitárias da região. Os clientes também recebem o fertilizante natural para

usar em suas hortas, pomares e plantas, ou podem destiná-las para instituições

sociais que fazem esse trabalho.

“A Bionex é, antes de ser uma empresa, uma comunidade dedicada a

transformar resíduos orgânicos em vida novamente, por meio da coleta e

compostagem, que transforma o que iria para os aterros sanitários em adubo.

Somos uma empresa comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade

ambiental, com o propósito de transformar Maringá em uma cidade sem lixo”,

explica o biólogo e sócio da Bionex, Vinícius Kauê.

O que é a compostagem?

Compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja

ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e é considerada

como um tipo de “reciclagem” do resíduo orgânico. Trata-se de um processo

natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis

pela degradação de certos tipos de resíduos, transformando-a em húmus, um

material muito rico em nutrientes e fértil: o adubo orgânico.

Benefícios da compostagem

● Diminui a quantidade de resíduos enviados aos aterros;

● Pode ser uma fonte de renda, pois resulta em adubo orgânico, utilizado no

cultivo de alimentos orgânicos que podem ser comercializados;

● Ajuda na proteção do solo contra a degradação;

● Contribui com a melhoria das condições ambientais e da saúde da

população;

● Ao manter balde para a coleta de orgânicos, o mau cheiro do lixo

doméstico diminui e, consequentemente, os insetos;

● Aderir à compostagem evita a emissão de carbono;

● Aumento na vida útil dos aterros sanitários;

● Contribuição na preservação do meio ambiente, já que no processo de

decomposição não ocorre a formação de gás metano (CH4).