Enel X Brasil e Selt Engenharia ganham leilão para iluminação pública

A Prefeitura de Maringá realizou no início da tarde de hoje o leilão na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) para a parceria público-privada de concessão administrativa dos serviços. O leilão foi vencido pelo consórcio Luz de Maringá, representado pela corretora Itaú Corretora de Valores, que apresentou oferta de R$ 821.791,92, um desconto de 54%. O consórcio investirá R$ 169 milhões em 13 anos. O martelo foi batido pelo prefeito Ulisses Maia, que esteve acompanhado de comitiva formada por secretários, políticos e convidados.

A Enel X, empresa líder do consórcio vencedor, também apresentou a melhor proposta da PPP de Angra dos Reis (RJ), em 2021, Caruaru (PE) e Jaboatão dos Guararapes (PE), em 2022, e de Itanhaém (SP), em abril, Caxias do Sul (RS), em maio, Alagoinhas (BA), em julho deste ano, além de Cataguases (MG). É uma empresa do grupo Enel que também disponibiliza cartões de desconto em saúde, assistência funeral, assistência residencial, além de dispositivos para casas inteligentes.

O leilão ocorreu na sede da B3 em São Paulo e atraiu cinco consórcios. O objetivo da sessão foi a seleção da proposta mais vantajosa, mediante critério de menor valor de contraprestação mensal máxima. O valor máximo da contraprestação previsto no edital era de R$ 1,798 milhão. A proposta do consórcio vencedor foi de R$ 821.791,92. O pagamento só chegará ao teto quando todas as lâmpadas forem instaladas.

“Não trata-se apenas de economia ou melhorar a iluminação da cidade, mas garantir conforto, segurança e qualidade de vida para todos os maringaenses. (…) O consórcio vai investir R$ 169 milhões nos próximos anos para tornar o serviço de iluminação de Maringá ainda mais moderno e sustentável. Isso também impulsionará o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Além disso, o município terá economia anual de R$ 30 milhões em energia elétrica e manutenção”, disse.

O consórcio é formado pelas empresas Enel X Brasil e Selt Engenharia Ltda, tendo como corretora a Itaú Corretora de Valores. O consórcio será responsável, no período de 13 anos, pela troca de todas as lâmpadas da cidade por modernas de LED, manutenção das novas luminárias e expansão do parque luminotécnico. No total, o vencedor vai investir R$ 169 milhões na cidade, dos quais R$ 81,3 milhões serão para troca de todas as lâmpadas e modernização e R$ 87,7 milhões para manutenção.

O secretário de Governo, Hércules Kotsifas, afirmou que as melhorias também vão garantir mais segurança para a mobilidade urbana, com mais luminosidade no sistema viário. Ele também lembra que o edital prevê luz cênica em monumentos turísticos da cidade, como a Catedral, Vila Olímpica, Parque do Ingá, Teatro Calil Haddad e outros.

Além do consórcio vencedor, participaram do leilão CONSÓRCIO CONCIP MARINGÁ formado pela Sigma Engenharia Industria e Comércio Ltda. (empresa líder), Sitran Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. e Energy Tecnologia de Automação S/A, tendo como corretora RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda; CONSÓRCIO MARINGÁ IP formado pela BMPI Infra S/A (empresa líder), Construtora Remo Ltda. e Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A, tendo como Corretora Mercantil do Brasil Corretora; CONSÓRCIO BRILHA MARINGÁ formado pela Ilumitech Construtora Ltda. (empresa líder), DP Barros Pavimentação e Construção Ltda e Stylux Greentech Sistemas de Iluminação e Energia S/A, tendo como corretora Planner Corretora de Valores S/A; CONSÓRCIO ILUMINA MARINGÁ formado pela Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda (empresa líder); Tecnoluz Eletricidade Ltda; Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda.; Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura Ltda. e Way Tecnologia de Energia Sustentável Ltda., tendo como corretora CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o CONSÓRCIO LUZ DE MARINGÁ, formado pela Enel X Brasil e Selt Engenharia Ltda., tendo como corretora a Itaú Corretora de Valores. (inf PMM)

Confira as propostas:

CONSÓRCIO LUZ DE MARINGÁ

R$ 821.791,92 – Desconto de 54,30%

CONSÓRCIO BRILHA MARINGÁ

R$ 899.140,97 – Desconto de 50%

CONSÓRCIO ILUMINA MARINGÁ

R$ 912.448,25 – Desconto de 37,16%

CONSÓRCIO CONCIP MARINGÁ

R$ 1.093.894,90 – Desconto de 39,17%

CONSÓRCIO MARINGÁ IP

R$ 1.130.000,00 – Desconto de 37,16%