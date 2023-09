Ex-Globo, Cleber Machado surpreende e fecha com SBT

Cleber Machado, que fez nome por décadas na TV Globo e de onde saiu no começo do ano, agora é do time fixo de locutores do SBT.

Ele vai dividir as narrações dos eventos esportivos transmitidos pela emissora com os narradores Teo José e Luiz Alano. Entre as atrações estão a Sul-Americana e a Champions League. Machado, que estava narrando transmissões do Prime Video, disse nas redes sociais que que está satisfeito com a oportunidade. “Super feliz de trabalhar em uma rede que a gente viu nascer. Quando eu era moleque comecei a assistir e ver a programação. Espero que eu some e que, juntos, a gente faça um trabalho bem bacana”. (inf Valmir Moratelli/Veja)