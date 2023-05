“Foi uma luta, vencida com o apoio do governador, dos deputados e dos vereadores”, resumiu o prefeito Walter Volpato

Ao falar sobre a assinatura da ordem de serviço para construção dos

viadutos sobre a BR-376 pelo governador Ratinho Junior, na manhã desta

sexta, 5, o prefeito Walter Volpato contou um pouco do esforço

necessário para viabilizar a obra. Além desse projeto, o governador

participou da solenidade de lançamento da pedra fundamental da nova

prefeitura, já em construção, e anunciou a entrega de veículos. O

governo estadual, em parceria com o município, investiu quase R$ 70

milhões em obras de infraestrutura no município.

Volpato lembrou que, mesmo antes de assumir seu primeiro mandato, em

2017, já participava de mobilizações da comunidade em defesa da solução

para transposição da BR-376. “A solução desse problema se impôs como

prioridade logo que assumimos e começamos a correr atrás”, disse o

prefeito, acrescentando que a partir da gestão de Ratinho Junior, em

2018, os avanços foram apressados pela compreensão do tamanho do

problema pelo governador, deputados e secretários estaduais.

Por se tratar de uma rodovia federal, o projeto do viaduto esbarra em

diversos obstáculos legais e burocráticos. Walter Volpato lembra que ao

expor o problema ao governador e s e secretários estaduais, se

visualizou solução com relação aos estudos técnicos necessários para de

fato tirar a obra do papel. Direção de grande empresa atacadista, com

unidade também em Sarandi, aceitou preparar os estudos, o que

proporcionou avanços rápido na viabilização da obra, convergindo para a

assinatura da ordem de serviço.

“Importante reconhecer o esforço dos deputados estaduais e federais,

entre ele Ricardo Barros, agora secretário de Indústria e Comércio. Mas

também agradecer ao meu vice-prefeito, Wlademir Garbúggio, vereadores e

ao presidente da Câmara, Eunildo Zanchim, sempre compreensivos com as

demandas que dizem respeito ao cidadão e suas expectativas”, disse o

prefeito. Volpato reforçou que administrar é a busca de resultados

coletivos e que, nesse contexto, é preciso também reconhecer o esforço

de todos os secretários, diretores, gerentes e servidores em geral.