Governo do Estado anuncia investimento de R$3,4 bilhões para Sarandi

O Governador do Estado do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior anunciou na terça-feira (07), um pacote bilionário de investimentos em infraestrutura em diversas regiões do Paraná, dentre elas está a construção de dois novos viadutos em Sarandi.

Os viadutos serão erguidos na BR-376, do km 181,10 ao km 182,10, em uma extensão de 760 metros, nas alturas da Avenida Rio de Janeiro e Avenida Brasil. O objetivo é facilitar a ligação entre as regiões norte e sul da cidade, além de servir como retorno, aliviando o tráfego na BR-376, principal ligação do município com Maringá.

O projeto prevê duas interseções que ligam as vias marginais da BR-376 (Av. Antônio Volpato e Av. Ademar Bornia), atravessando as pistas principais em desnível através de dois viadutos alongados, funcionando como bolsões incorporados as vias marginais.

“Nós estamos resolvendo um problema crônico na cidade de Sarandi, hoje a cidade ficou dividida pela BR que passa por ali. Hoje estamos solucionando um problema importantíssimo para a cidade de Sarandi, uma cidade que vem crescendo muito em nosso Estado”, ressaltou o Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior.

O prefeito de Sarandi, Walter Volpato, agradeceu ao Governador por estar cumprindo a promessa e ajudando o município de Sarandi.

Na oportunidade, Ratinho Junior, destacou que a cidade de Sarandi ficou dividida pela BR que passa por ali, mas que o problema está sendo resolvido.