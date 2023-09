Homenagem a Geraldinho

Neste sábado, às 10h, na sala de exposições do Teatro Marista, amigos de Geraldinho do Cavaco, falecido segunda-feira, aos 82 anos, farão uma homenagem ao talentoso músico que nasceu em Rancharia, no estado de São Paulo e veio muito jovem para Maringá onde se tornou cidadão benemérito e marcou seu nome na história da cidade.

A iniciativa para a homenagem póstuma partiu de Helington Lopes, parceiro de Geraldinho no samba por mais de 40 anos, e de Antonio Roberto de Paula, diretor do Museu Esportivo de Maringá.

O encontro de amigos de Geraldinho, com roda de samba e chorinho e a entrega de um quadro do artista para o acervo do MEM, vai acontecer no local onde está a exposição “A história do Futebol Profissional de Maringá”, promovida pelo Museu Esportivo em parceria com o Teatro Marista, que está aberta ao público neste sábado das 9h às 13h.

“A homenagem vai ser um encontro de amigos do palco e da vida, pessoal antigo do samba de Maringá que conviveu com o Geraldinho, e novos músicos, uma turma que está entrando agora no samba, no chorinho”, explica Helington. “A sala de exposições no Teatro Marista será, neste sábado, um encontro da história do futebol de Maringá com o samba numa singela homenagem ao mestre Geraldinho que tantas alegrias proporcionou aos que tiveram o privilégio de vê-lo tocando”, destaca De Paula.