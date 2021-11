Jovens são flagrados com carro dos “Flintstones” em Maringá

Um vídeo de dois rapazes trafegando com um carro dos “Flintstones” em Maringá, está circulando nas redes sociais e viralizou. O flagrante foi registrado na Avenida Mandacaru.

Os Flintstones é uma série criada em 1960 que conta a história de Barney, Wilma, Betty e Dino, família da “Idade da Pedra”. Como ainda não haviam inventado o motor, o carro é uma estrutura de pedra, movida pelos pés.

No “veículo”, que circula em Maringá havia uma placa de protesto pelo preço do combustível. A mensagem é iniciada com um número de Pix e em seguida diz: “Tá cara, não dá mais (gasolina). (inf GMC)