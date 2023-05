Lideranças de Londrina vão pedir apoio do Governador para incluir Contorno Leste na concessão de rodovias

A mobilização pelo Contorno Leste de Londrina ganhou mais relevância em nova reunião de lideranças políticas e empresariais na manhã desta sexta-feira (26), que decidiram agendar um encontro com o governador Ratinho Junior no início da próxima semana para confirmar o interesse da comunidade pela obra rodoviária e a sua importância na segurança viária e no desenvolvimento regional. A proposta é incluir o empreendimento como obrigação da futura concessionária que administrará as rodovias da região no Lote 3 do Anel de Integração.

O deputado estadual Tercilio Turini (PSD) relatou que, em conversa com o governador nesta semana, ele demonstrou todo interesse em apoiar o Contorno Leste e pediu ao secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Sandro Alex, para avaliar tecnicamente a viabilidade da obra, atendendo o Norte e o Norte Pioneiro do Paraná. “O movimento evoluiu bastante, agora temos o Governo do Estado envolvido e disposto a trabalhar em conjunto com as lideranças. A ação política está avançando e tudo caminha para uma união de esforços pelo Contorno Leste“, afirmou o deputado Turini, no encontro agendado por vereadores londrinenses no gabinete do prefeito Marcelo Belinati.

Após a audiência com o governador Ratinho Junior, a intenção é levar uma comitiva de Londrina a Brasília para convencer o Ministério da Infraestrutura a incluir o Contorno Leste no edital de concessão das rodovias da região. “O Lote 3 não tem nenhuma obra prevista para Londrina, mas vai acrescentar uma nova praça de pedágio nas proximidades de Mauá da Serra. Com isso, vamos pagar seis tarifas até Curitiba e sete até o Porto de Paranaguá, sem qualquer contrapartida de investimento na macrorregião de Londrina. Queremos o Contorno Leste“, ressaltou o deputado Tercilio Turini.

Participaram da reunião no gabinete do prefeito: deputada federal Luísa Canziani, deputado federal Diego Garcia, presidente da Câmara Emanoel Gomes, vereadora Lu Oliveira, vereadores Nantes e Eduardo Tominaga, empresários Gerson Guariente (Sinduscon), Marcelo El Kadre (Sociedade Rural), Nicolás Mejia (Fórum Desenvolve Londrina), Euclides Correia (Sescap), Decarlos Manfrin (Clube de Engenharia e Arquitetura), coordenadora da Casa Civil Sandra Moya, presidente da Codel Alex Canziani, procurador do município João Luiz Esteves e presidente do Ippul Tadeu Felismino.