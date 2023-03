Livre, leve e solta: Gisele Bündchen tem uma vida de sonhos?

Gisele Bündchen tem sido um nome familiar desde que entrou em cena no final dos anos 90. Modelo mais bem paga do mundo por 15 anos consecutivos, ela só foi ultrapassada em 2017 por Kendall Jenner. Inclusive, o termo über model foi criado por causa dela, por ser muito mais que uma top! Poderosa, hein?

Além da carreira bem-sucedida, a musa brasileira também teve um casamento midiático com Tom Brady – assim como a separação, que chocou todo o mundo. Em recente entrevista à revista Vanity Fair, ela falou pela primeira vez do divórcio. “É como uma morte e um renascimento. Estou de luto pela morte do meu sonho”, revelou.