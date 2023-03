Mandaguaçu começa movimentação para criar Guarda Municipal

Um grande reforço para a segurança pública de Mandaguaçu no noroeste do Paraná. A cidade deve ganhar em breve a sua Guarda Municipal. A criação da estrutura começou a ser discutida numa reunião em Curitiba, intermediada pelo deputado estadual Tiago Amaral (PSD). “Eu sou um grande apoiador da segurança pública e as Guardas Municipais são instituições que auxiliam a Polícia Militar a manter a ordem e a segurança”, explica.

A reunião com o inspetor Carlos Celso dos Santos Junior, diretor da Guarda Municipal de Curitiba, teve a participação do prefeito de Mandaguaçu, Maurício Aparecido da Silva (Índio), do presidente da Câmara de Vereadores, Fabrício Martelozzi, e do secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Transporte de Mandaguaçu, Alessandro Mansano.